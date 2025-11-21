Desde este sábado, el Tren Interoceánico conecta Chiapas y Oaxaca

Chiapas (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este jueves las estaciones Tonalá y Arriaga del Tren Interoceánico, en el estado de Chiapas.
La mandataria realizó un recorrido en tren que comenzó en Tonalá, donde cortó el listón y develó la placa para reactivar el servicio de pasajeros. Más tarde, visitó la estación Arriaga y caminó por el Parque Lineal de la zona.
Durante el evento, Sheinbaum anunció que a partir del sábado 22 de noviembre, las personas podrán viajar desde Arriaga hasta Ixtepec, Oaxaca, con boletos disponibles desde el mismo día.
“Desde mañana ya pueden comprar su boleto. Pueden viajar de aquí hasta Ixtepec, luego a Salina Cruz, de ahí a Coatzacoalcos y hasta Palenque”, explicó la presidenta.
También informó que el tren continuará su expansión hacia Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, pasando por municipios como Huixtla, donde se construye un viaducto destacado por su diseño.
La presidenta estuvo acompañada por miembros de su gabinete y los gobernadores de Chiapas y Oaxaca. Agradeció a la Secretaría de Marina por su papel en la construcción del proyecto.
La Línea K del Tren Interoceánico está dividida en tres tramos:
Ciudad Ixtepec – Tonalá
Tonalá – Huixtla
Huixtla – Ciudad Hidalgo
También se incluye la línea KA, que conecta Los Toros con Puerto Chiapas.
