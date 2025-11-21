Desde este sábado, el Tren Interoceánico conecta Chiapas y Oaxaca

Chiapas (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este jueves las estaciones Tonalá y Arriaga del Tren Interoceánico, en el estado de Chiapas.

La mandataria realizó un recorrido en tren que comenzó en Tonalá, donde cortó el listón y develó la placa para reactivar el servicio de pasajeros. Más tarde, visitó la estación Arriaga y caminó por el Parque Lineal de la zona.