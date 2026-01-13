Descubren vestigios arqueológicos en Oaxaca; INAH advierte riesgo de saqueo

Morelia, Michocán (MiMorelia.com).- Pobladores y trabajadores de la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, en la región de la Ruta del Río Grande de Cuicatlán, realizaron un descubrimiento fortuito que podría corresponder a una tumba de origen mixteco, con posibles piezas de oro y otros vestigios arqueológicos.

El hallazgo, ocurrido el pasado 12 de enero, fue dado a conocer a través de redes sociales por el creador de contenido Señor Blue, quien documentó el sitio en video y lo calificó como un hallazgo con “tesoros invaluables”.

INAH lanza llamado urgente por difusión en redes

La viralización del contenido provocó una respuesta inmediata del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que condenó la publicación de imágenes y videos del sitio sin autorización, al considerar que esto pone en riesgo la conservación y seguridad del patrimonio arqueológico.

En un comunicado fechado el 11 de enero, el INAH advirtió que el patrimonio no puede ser tratado como mercancía o entretenimiento, e instó a los creadores de contenido y ciudadanía a evitar divulgar ubicaciones o manipular restos sin supervisión técnica.

“El patrimonio arqueológico no debe reducirse a simple mercancía y entretenimiento”, enfatizó el instituto. Además, se informó que un equipo especializado se trasladará a la zona para verificar la autenticidad del hallazgo y tomar medidas de resguardo.