Descubren vestigios arqueológicos en Oaxaca; INAH advierte riesgo de saqueo
Morelia, Michocán (MiMorelia.com).- Pobladores y trabajadores de la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, en la región de la Ruta del Río Grande de Cuicatlán, realizaron un descubrimiento fortuito que podría corresponder a una tumba de origen mixteco, con posibles piezas de oro y otros vestigios arqueológicos.
El hallazgo, ocurrido el pasado 12 de enero, fue dado a conocer a través de redes sociales por el creador de contenido Señor Blue, quien documentó el sitio en video y lo calificó como un hallazgo con “tesoros invaluables”.
INAH lanza llamado urgente por difusión en redes
La viralización del contenido provocó una respuesta inmediata del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que condenó la publicación de imágenes y videos del sitio sin autorización, al considerar que esto pone en riesgo la conservación y seguridad del patrimonio arqueológico.
En un comunicado fechado el 11 de enero, el INAH advirtió que el patrimonio no puede ser tratado como mercancía o entretenimiento, e instó a los creadores de contenido y ciudadanía a evitar divulgar ubicaciones o manipular restos sin supervisión técnica.
“El patrimonio arqueológico no debe reducirse a simple mercancía y entretenimiento”, enfatizó el instituto. Además, se informó que un equipo especializado se trasladará a la zona para verificar la autenticidad del hallazgo y tomar medidas de resguardo.
Patrimonio de la Nación y protección legal
El INAH recordó que, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, todos los vestigios prehispánicos son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.
Entre las disposiciones destacadas están:
Artículo 29: Los hallazgos deben reportarse a la autoridad civil en menos de 24 horas. No pueden ser transportados ni exhibidos sin permiso del INAH.
Artículo 30: Solo el INAH o instituciones científicas autorizadas pueden realizar excavaciones.
Artículo 32: El Instituto puede suspender actividades no autorizadas, ocupar el sitio y revocar permisos si hay evidencia de saqueo.
Reconocimiento al resguardo comunitario
A pesar de la controversia por la difusión digital, el INAH agradeció el apoyo inicial de la comunidad de San Pedro Jaltepetongo y de sus autoridades agrarias por colaborar en la protección del hallazgo.
Además, recordó que desde 1985 opera el Programa de Museos Comunitarios en Oaxaca, con el cual las localidades pueden custodiar legalmente su patrimonio con asesoría técnica especializada. Actualmente, existen 31 museos comunitarios en el estado.
El Instituto hizo un llamado final a seguir los cauces institucionales para asegurar que el interés por la historia no derive en la destrucción de contextos arqueológicos irreversibles.
mrh