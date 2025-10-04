Descubre los paralelismos entre los yokai japoneses y La Llorona mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de acercar al público al folclore sobrenatural de distintas culturas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), presentará la charla “Yokai y Lloronas: Encuentros sobrenaturales entre Japón y México”, impartida por Daisy Saravia.
La actividad se realizará el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas, tanto de forma presencial —en el primer nivel del museo del CCMB en Texcoco— como en modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet.
Enlace: meet.google.com/xkn-qubo-cwb
Durante la sesión, se abordarán las similitudes y contrastes entre los yokai del folclore japonés —seres místicos y criaturas espirituales de la cultura nipona— y las leyendas mexicanas como La Llorona, símbolo del terror popular.
La charla está dirigida al público en general, es gratuita y no requiere registro previo, lo que permite que cualquier persona interesada en la cultura japonesa, el anime o las leyendas tradicionales mexicanas pueda participar.
