Descubre los paralelismos entre los yokai japoneses y La Llorona mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de acercar al público al folclore sobrenatural de distintas culturas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), presentará la charla “Yokai y Lloronas: Encuentros sobrenaturales entre Japón y México”, impartida por Daisy Saravia.

La actividad se realizará el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas, tanto de forma presencial —en el primer nivel del museo del CCMB en Texcoco— como en modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet.

Enlace: meet.google.com/xkn-qubo-cwb