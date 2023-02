Descarta AMLO a Nuevo León para Tesla; "no hay agua", dice

Cuidad de México (MiMorelia.com).- Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó a Nuevo León para que se instale ahí una planta Tesla.

En su mensaje esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario dijo que en aquel estado no es posible la llegada de la empresa ya que "no hay agua".

“Si no hay agua, no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible. No podemos seguir con la misma política", dijo.

En este sentido, el presidente reconoció que ha crecido "mucho" la zona metropolitana de Monterrey y debido a eso es la escasez del líquido.

Además, adelantó que “muy pronto” sostendrá una reunión con directivos de Tesla, para buscar inversión en México.

En Michoacán "levantan la mano" autoridades

Hace unos días, y luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, levantara la mano para que se considerara a Michoacán para la instalación de la Planta de Tesla, la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho, levantó la mano para atraer esta inversión.

“El Puerto de Lázaro Cárdenas, considerado el puerto de México, es la mejor opción del país para la instalación de la planta de Tesla, pues ofrece mejores ventajas competitivas que el resto de estados”, señaló.

En el caso del comercio nacional, Lázaro Cárdenas cuenta con una amplia red ferroviaria y portuaria que ofrece condiciones logísticas inmejorables, además de energías limpias y suficientes, así como trabajadores calificados, dijo Camacho.

RYE