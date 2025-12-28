Descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca; viajaban 241 personas

Tras el descarrilamiento de la locomotora principal, personal de auxilio brindó atención directa a los usuarios, mientras se aseguraba la zona para evitar riesgos mayores. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque se espera la confirmación oficial del estado de salud de los ocupantes.

Las autoridades mantienen coordinación con instancias locales para levantar los datos técnicos y operativos del incidente, a fin de determinar las causas del descarrilamiento.

El Corredor Interoceánico informó que se continuará ampliando la información conforme se confirmen los datos sobre lo ocurrido, y reiteró su compromiso de comunicar con responsabilidad y transparencia.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una de las obras emblemáticas del Gobierno Federal, cuyo objetivo es conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico mediante una vía ferroviaria moderna para pasajeros y carga.

