¿Desaparecerá? Pemex analiza la continuidad del programa Gas Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) analiza la viabilidad de mantener o no el programa Gas Bienestar, que desde hace seis años ha beneficiado a diversas entidades del país con la venta de gas LP a precios accesibles.
Durante su conferencia matutina del jueves 2 de octubre, Sheinbaum explicó que aún no existe una decisión definitiva sobre el futuro del programa, pero destacó que su creación cumplió con el objetivo principal: contener el incremento del precio del gas LP.
“Pemex está estudiando la viabilidad de que continúe o no, todavía no tiene una decisión”, señaló la mandataria, quien recordó que este plan fue implementado inicialmente en la Ciudad de México.
De acuerdo con Sheinbaum, el programa tuvo varias virtudes, entre ellas la generación de competencia en el mercado. Al ofrecer precios más bajos, los distribuidores privados se vieron obligados a moderar sus tarifas.
“El Gas Bienestar era más barato, dentro de los costos de producción de Pemex, y entonces el privado, cuando hay competencia, tiene que también controlar sus precios”, expresó.
El programa fue impulsado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como respuesta a un alza preocupante en los precios del gas LP, particularmente en el Valle de México. En ese momento, el Gobierno federal fijó un límite al precio del combustible para garantizar la estabilidad en los hogares.
Hoy, con los precios controlados, Pemex evalúa si es necesario mantener la estrategia o concluirla, aunque el anuncio definitivo aún no tiene fecha.+
mrh