¿Desaparecerá? Pemex analiza la continuidad del programa Gas Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) analiza la viabilidad de mantener o no el programa Gas Bienestar, que desde hace seis años ha beneficiado a diversas entidades del país con la venta de gas LP a precios accesibles.

Durante su conferencia matutina del jueves 2 de octubre, Sheinbaum explicó que aún no existe una decisión definitiva sobre el futuro del programa, pero destacó que su creación cumplió con el objetivo principal: contener el incremento del precio del gas LP.

“Pemex está estudiando la viabilidad de que continúe o no, todavía no tiene una decisión”, señaló la mandataria, quien recordó que este plan fue implementado inicialmente en la Ciudad de México.