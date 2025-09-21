Desaparece cantante colombiano B-King en México; Petro pide ayuda a Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y su compañero el DJ Jorge Herrera fueron reportados como desaparecidos en México, hecho que motivó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a solicitar el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para su localización.
El mandatario colombiano hizo pública su solicitud a través de redes sociales, asegurando que ambos jóvenes habrían desaparecido después de un concierto en Sonora. En su mensaje, vinculó el hecho con presuntas mafias transnacionales y el consumo de drogas en Estados Unidos, al tiempo que pidió al pueblo mexicano su apoyo.
“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum [...] lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) emitió este domingo un comunicado oficial desmintiendo que la desaparición haya ocurrido en dicho estado. Entre los puntos destacados del documento, se señala:
No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en Sonora.
No existe dato alguno que confirme su presencia en ese estado en fechas recientes.
La coordinación interinstitucional ha confirmado que la última vez que fueron vistos fue en la Ciudad de México.
La investigación está a cargo de las autoridades de la CDMX, quienes ya han emitido fichas de búsqueda.
La FGJE Sonora continuará con indagatorias solo en caso de recibir información verificable que lo amerite.
Hasta el momento, no hay pronunciamiento de autoridades federales mexicanas respecto a esta petición diplomática.
