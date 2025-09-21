Desaparece cantante colombiano B-King en México; Petro pide ayuda a Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y su compañero el DJ Jorge Herrera fueron reportados como desaparecidos en México, hecho que motivó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a solicitar el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para su localización.

El mandatario colombiano hizo pública su solicitud a través de redes sociales, asegurando que ambos jóvenes habrían desaparecido después de un concierto en Sonora. En su mensaje, vinculó el hecho con presuntas mafias transnacionales y el consumo de drogas en Estados Unidos, al tiempo que pidió al pueblo mexicano su apoyo.