Desalojan Prepa 6 de la UNAM en CDMX por amenaza de bomba, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles alumnos y docentes de la Prepa 6 “Antonio Caso” de la UNAM fueron desalojados tras una amenaza de bomba localizada en la zona de biblioteca.

De acuerdo a información obtenida en el lugar por medios nacionales, cerca de las 14:00 horas arribaron bomberos de la UNAM, personal de Protección Civil de Coyoacán y elementos de la policía capitalina, quienes realizaron una inspección en las instalaciones.

Versiones preliminares indican que en el plantel se encontró una nota con la amenaza, mientras que en redes sociales circularon mensajes sobre posibles encapuchados, lo que generó mayor alerta entre los estudiantes.