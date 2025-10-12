Derrumbe sepulta vivienda en Morelos; al menos tres personas murieron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un deslizamiento de tierra ocurrido en la comunidad de Huajintlán, en el municipio de Amacuzac, Morelos, provocó la muerte de al menos tres personas, luego de que grandes rocas sepultaran una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo. Elementos de Protección Civil estatal, así como cuerpos de emergencia, se trasladaron al lugar para realizar labores de búsqueda y rescate.