Derrumbe sepulta vivienda en Morelos; al menos tres personas murieron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un deslizamiento de tierra ocurrido en la comunidad de Huajintlán, en el municipio de Amacuzac, Morelos, provocó la muerte de al menos tres personas, luego de que grandes rocas sepultaran una vivienda.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo. Elementos de Protección Civil estatal, así como cuerpos de emergencia, se trasladaron al lugar para realizar labores de búsqueda y rescate.
De manera extraoficial, se dio a conocer que entre los fallecidos habría un menor de edad. También se informó que una niña logró salir con vida de la vivienda colapsada. Las identidades de las personas fallecidas no han sido reveladas hasta el momento.
Las autoridades mantienen un cerco en la zona y piden a la población evitar transitar por áreas de riesgo, especialmente ante las condiciones meteorológicas que pudieran provocar nuevos deslaves.
BCT