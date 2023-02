Deposita por error, lo ubica para que lo devuelva, pero ya se lo había gastado

Sorprendentemente, logró ubicar a la persona que recibió el depósito, por lo que, junto a su mamá, llegaron a la casa del dueño de la cuenta beneficiada con el depósito erróneo, pero este de inmediato negó tener la tarjeta a donde llegó el dinero, así que terminaron yendo al banco, donde les informaron que el dinero habría sido retirado el mismo día en que se realizó el depósito.

Concluyeron que el retiro lo realizó el ex trabajador junto con un amigo, quien supuestamente tendría la tarjeta, pero al no poder comprobar el robo no podría realizar una denuncia, así que decidió exhibir a la persona que se habría quedado con el dinero.

Finalmente, ante la mala experiencia que le tocó vivir, el usuario pidió a quienes reciban dinero por error que lo devuelvan, ya que dijo, “no cree que les gustaría que les pasara la misma situación”.