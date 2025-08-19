Deportan a Chávez Jr. a México tras detención en EU; lo tienen en Hermosillo, Sonora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado a México tras permanecer detenido en Estados Unidos desde julio pasado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos federales.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue entregado por las autoridades norteamericanas en la garita Dennis DeConcini, ubicada en Heroica Nogales, Sonora, a las 11:53 horas del lunes. Fue asegurado por agentes de la Policía Federal Ministerial y trasladado a los separos de la FGR en la ciudad de Hermosillo.
Chávez Jr., hijo del histórico campeón de boxeo Julio César Chávez, cuenta con una orden de aprehensión vigente en México desde marzo de 2023, por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
La Fiscalía General de la República (FGR) había confirmado semanas atrás que se encontraba en coordinación con autoridades estadounidenses para gestionar su repatriación, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) lo identificara como una amenaza a la seguridad pública por su presunto nexo con el Cártel de Sinaloa.
El boxeador fue detenido en Los Ángeles, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado mes de julio.
rmr