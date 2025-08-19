Deportan a Chávez Jr. a México tras detención en EU; lo tienen en Hermosillo, Sonora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado a México tras permanecer detenido en Estados Unidos desde julio pasado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos federales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue entregado por las autoridades norteamericanas en la garita Dennis DeConcini, ubicada en Heroica Nogales, Sonora, a las 11:53 horas del lunes. Fue asegurado por agentes de la Policía Federal Ministerial y trasladado a los separos de la FGR en la ciudad de Hermosillo.