Denuncian presunto abuso sexual de niña en kínder de Baja California; docentes ya fueron cesados

"De inmediato me comunico con la maestra, la cual me mencionó que no le había dicho nada, que la niña sólo se agarraba su parte porque quería ir al baño", agregó en el texto.

Sin embargo, la madre relató que la niña le mencionó que "un maestro y una maestra le limpiaron su partecita, pero tapados para que nadie los viera, hasta que unos niños los descubrieron".

Luego de una revisión médica, la madre optó por llevar el caso ante las autoridades; después, la abuelita y una tía de Kim fueron a la escuela para que la directora les diera una explicación, sin embargo, no fue así, solo les comentó que los maestros y los niños comparten los mismos baños.

Asimismo, la madre de Kim aseguró que la pequeña tiene miedo de entrar al baño, incluso de su propia casa, y que reconoció en fotos al presunto agresor, quien es un maestro del kínder.

"Después de esto me han citado en repetidas ocasiones a valoración con psicólogos donde ellos dicen que la niña no dice nada, pero a mí sí me expresa muchas cosas de todo esto, tengo evidencia, tengo un video donde la niña lo reconoce directamente de una foto y dice 'el es el hombre malo que me toco mi partecita'", se relata.