Denuncian obstáculos para fans con discapacidad en venta de boletos de BTS en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en contra de Ticketmaster y Ocesa, por presuntas prácticas discriminatorias hacia personas con discapacidad en la venta de boletos para el concierto del grupo surcoreano BTS en Ciudad de México.

La denuncia, ingresada este viernes 26 de enero de 2026, expone que el sistema de venta obliga a las personas con discapacidad a comprar no solo su boleto, sino también el de un “acompañante indispensable”, ambos al mismo precio y en zonas de costo elevado. A pesar de contar con una sección específica para “Personas con Discapacidad”, el sitio marca cero boletos disponibles, lo que imposibilita el acceso real.

“Esto encarece y dificulta el acceso en comparación con el resto del público”, señaló Álvarez Máynez en redes sociales.

📌 ¿Qué se solicita en la queja?

La queja dirigida a Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Conapred, incluye tres peticiones centrales: