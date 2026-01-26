Denuncian obstáculos para fans con discapacidad en venta de boletos de BTS en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en contra de Ticketmaster y Ocesa, por presuntas prácticas discriminatorias hacia personas con discapacidad en la venta de boletos para el concierto del grupo surcoreano BTS en Ciudad de México.
La denuncia, ingresada este viernes 26 de enero de 2026, expone que el sistema de venta obliga a las personas con discapacidad a comprar no solo su boleto, sino también el de un “acompañante indispensable”, ambos al mismo precio y en zonas de costo elevado. A pesar de contar con una sección específica para “Personas con Discapacidad”, el sitio marca cero boletos disponibles, lo que imposibilita el acceso real.
“Esto encarece y dificulta el acceso en comparación con el resto del público”, señaló Álvarez Máynez en redes sociales.
La queja dirigida a Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Conapred, incluye tres peticiones centrales:
Un informe a las empresas sobre el diseño del sistema para PcD, obligatoriedad del acompañante, estructura de precios y disponibilidad real.
Investigar si existe discriminación indirecta y falta de ajustes razonables.
Ordenar medidas de reparación que garanticen igualdad real de acceso.
La preventa de boletos para BTS ha generado tendencia nacional, con múltiples críticas por fallas técnicas, largas filas virtuales y, ahora, posibles prácticas discriminatorias. Diversos colectivos han señalado que estas condiciones violan principios básicos de accesibilidad e inclusión.
Este caso podría marcar un precedente en la forma en que las empresas promotoras deben garantizar el acceso equitativo en espectáculos masivos en México.
SHA