Denuncian agresión a periodista por evidenciar presuntas “tranzas” de una financiera

Finalmente, el personal libera a Jorge Ugalde mientras algunas personas presuntamente defraudadas por la financiera llaman a la policía.

“Primero nos hablaron por teléfono y nos dijeron que nos iban a dar un préstamo, resulta que a la mera hora nos van pidiendo 7 mil quinientos (pesos) para que se tramite lo que es el préstamo y después de allá, nos piden 4 mil 500 , según para una cuenta domiciliaria para ir pagándoles a ellos el préstamo que según nos iban a dar (…), y después de que di la cantidad de 12 mil pesos, me resuelven de que me van a dar el préstamo y me piden 4 mil 900 que por el seguro del dinero, para liberación de la cuenta, y resulta que nada, no quieren dar el préstamo, y el papel que yo había firmado era de 62 mil 300..”, dijo una de las personas presuntamente defraudadas.

Cabe señalar que Jorge Ugalde trabajaría en Descontento Ciudadano QR, un medio independiente.

EA