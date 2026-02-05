Demandan a México por crisis de aguas negras en frontera Tijuana-San Diego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por supuestas omisiones en la aplicación de su legislación ambiental, el Gobierno de México fue señalado ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo creado en el marco del T-MEC, por su responsabilidad en la creciente contaminación por aguas residuales que afecta la región fronteriza entre Tijuana y San Diego.

La organización San Diego Coastkeeper ingresó el pasado 26 de enero la petición SEM-26-002, mediante la cual solicita un “Expediente de Hechos” por el manejo inadecuado de aguas negras del lado mexicano, que —asegura— ha desencadenado una crisis ambiental y sanitaria de carácter transfronterizo.

Contaminación persistente y riesgo binacional

La denuncia se basa en el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y argumenta que México ha incumplido su deber de investigar y sancionar a responsables de las descargas de aguas negras, además de no modernizar la infraestructura de tratamiento ni ejecutar acciones legales que frenen el daño.

“Durante el verano de 2024 y el otoño de 2025, fluyeron aproximadamente 40 millones de galones diarios de aguas residuales sin tratar al valle del río Tijuana”, señaló la organización. Dichos vertidos afectan directamente las zonas costeras de California y han forzado el cierre prolongado de playas como Imperial Beach, que lleva más de cuatro años clausurada por riesgos sanitarios.

San Diego Coastkeeper también advirtió que en colonias de Tijuana, la población convive cerca de alcantarillas abiertas, exponiéndose a químicos tóxicos y patógenos peligrosos que comprometen la salud pública.

Próximos pasos legales

Ahora, el Secretariado de la CCA tiene un plazo de 30 días para revisar la petición y determinar si cumple con los requisitos del artículo 24.27 del T-MEC. De aceptarse, podría derivar en una investigación internacional que presione a México a mejorar su infraestructura y políticas ambientales en la región fronteriza.

mrh