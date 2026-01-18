Dell cae ante Profeco: indemnizará por fallida promoción del Buen Fin 2016

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Consumidores afectados por la cancelación de compras realizadas a Dell México durante El Buen Fin 2016 podrán acceder a una compensación, gracias a un acuerdo logrado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El convenio pone fin a una demanda de acción colectiva iniciada por la cancelación unilateral de equipos de cómputo ofertados en $679 pesos el 15 de noviembre de 2016, situación que generó numerosas quejas en su momento.

Según Profeco, el acuerdo beneficia tanto a quienes ya están representados como a las personas que deseen adherirse y cumplan con los requisitos establecidos.