Delegación de Antorcha presente en 45 Aniversario de la Revolución Sandinista

Al agradecer la presencia de las Delegaciones dijo que esa es la fuerza más poderosa que tiene la humanidad, los que tomando consciencia de lo que es la lucha por la paz deciden librar la batalla, corriendo la amenaza de los enemigos de la paz; pero en “el mundo no hay pueblos, no hay juventud, mujeres, trabajadores o campesinos que se rindan. En el planeta no se rinden los pueblos, y continuarán haciendo camino al andar, hasta que la tierra sea un mundo de paz".