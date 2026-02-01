Del mito a la ciencia: el ajolote, un tesoro que lucha por sobrevivir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada 1 de febrero se conmemora el Día Nacional del Ajolote, un anfibio emblemático de México que ha logrado trascender la biología para convertirse en un símbolo cultural, mítico y ecológico.

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) y su pariente, el ajolote del altiplano (Ambystoma velasci), habitan en cuerpos de agua como los remanentes del antiguo Lago de Texcoco, hoy considerados Área Natural Protegida (ANP) para preservar sus ecosistemas. Su conservación es urgente, ya que ambas especies están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y la introducción de especies invasoras.

El ajolote no solo sorprende por su capacidad única de regenerar extremidades, partes del corazón y hasta zonas del cerebro —hasta 25 veces y sin dejar cicatriz—, también es protagonista de antiguas leyendas mexicas. Según la mitología del Quinto Sol, el dios Xólotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, se transformó en ajolote para evitar el sacrificio, haciendo de este ser una representación de resistencia y transformación.