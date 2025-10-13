Del lago a la laguna: Pátzcuaro llevará su magia a Yuriria este Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad de Yuriria, en el estado de Guanajuato, albergará el Festival Internacional Xanhariu “Camino de las Ánimas”, evento que contará con la presencia destacada de Pátzcuaro, Michoacán, entre sus invitados de honor.
Durante cuatro días, Yuriria se llenará de luces, música, rituales y arte escénico con la temática del Día de Muertos. La alianza con Pátzcuaro, referencia nacional e internacional en tradiciones de ánimas y celebración cultural, dota al festival de un carácter simbólico profundo, al ser esta región un referente obligado dentro de la tradición michoacana.
Además de Pátzcuaro, el festival recibirá también a delegaciones de Kankakee, Illinois, Estados Unidos, reafirmando su carácter internacional.
La programación incluirá puestas en escena nocturnas, recorridos ceremoniales, iluminación artística y actividades participativas que buscan dialogar entre comunidades, memoria y arte.
Las actividades se darán a conocer próximamente en las redes sociales del Ayuntamiento de Yuriria.
RYE