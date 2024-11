Deja inconsciente a mujer y suplica llorando que no le avisen a su mamá

"Le pido por favor que no le llames a mi mamá. Me llamo Carlos Antonio Rodríguez, vivo por la calle Emiliano Zapata. Nunca tuve papá. - Acaba de dejar a la morra inconsciente y ahora está de chillón. Que no le llamen a su mamá porque está mala la señora.- Por favor se lo pido. Mayra por favor", declaró en el video.

Tras los hechos el agresor sigue libre, pues según los reportes las autoridades correspondientes lo dejaron escapar al no existir una denuncia legal, pues la víctima no quiso presentarla.

AML