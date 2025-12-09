Defensa de "El Mayo" Zambada pide aplazar su sentencia hasta abril de 2026 en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La defensa legal de Ismael "El Mayo" Zambada García solicitó n aplazamiento de 90 días en la sentencia prevista para el 12 de enero de 2026, en un tribunal del Distrito Este de Nueva York. Según medios nacionales, el abogado Frank A. Pérez presentó una moción en la que argumenta dificultades para reunir evidencia de mitigación.

El abogado asegura que parte clave de dicha evidencia debe obtenerse en regiones de México donde la violencia e inestabilidad han complicado las labores de recopilación. Estas circunstancias han retrasado las conversaciones con testigos, familiares y la obtención de documentos necesarios para preparar el memorándum de sentencia.

En el documento dirigido al juez Brian Cogan, el defensor afirma que, pese a los esfuerzos realizados, los retrasos en comunicaciones y la inseguridad han sido factores que escaparon a su control. Añadió que algunos testigos apenas han podido confirmar recientemente su disponibilidad para colaborar.