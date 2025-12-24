Declaran oficialmente a Nasry Asfura presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras (MiMorelia.com).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras emitió este 24 de diciembre la Declaratoria de Elecciones Generales 2025, en la que oficializó los resultados del nivel electivo presidencial, así como la designación de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), tras concluir el escrutinio especial y resolver las impugnaciones presentadas.

De acuerdo con el documento, el pleno del Consejo Nacional Electoral declaró electo como presidente de la República a Nasry Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional de Honduras, quien obtuvo 1 millón 479 mil 748 votos, equivalentes al 40.27% de la votación válida emitida en el nivel presidencial.

La declaratoria establece que el proceso se desarrolló conforme a la Constitución de la República y a la Ley Electoral vigente, destacando que el escrutinio especial abarcó el 99.18% de las actas procesadas, sin que existiera imposibilidad matemática de revertir los resultados, por lo que el CNE determinó la firmeza de la elección presidencial.