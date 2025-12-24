Declaran oficialmente a Nasry Asfura presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras (MiMorelia.com).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras emitió este 24 de diciembre la Declaratoria de Elecciones Generales 2025, en la que oficializó los resultados del nivel electivo presidencial, así como la designación de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), tras concluir el escrutinio especial y resolver las impugnaciones presentadas.
De acuerdo con el documento, el pleno del Consejo Nacional Electoral declaró electo como presidente de la República a Nasry Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional de Honduras, quien obtuvo 1 millón 479 mil 748 votos, equivalentes al 40.27% de la votación válida emitida en el nivel presidencial.
La declaratoria establece que el proceso se desarrolló conforme a la Constitución de la República y a la Ley Electoral vigente, destacando que el escrutinio especial abarcó el 99.18% de las actas procesadas, sin que existiera imposibilidad matemática de revertir los resultados, por lo que el CNE determinó la firmeza de la elección presidencial.
Asimismo, el órgano electoral subrayó que las elecciones se realizaron de manera pacífica y participativa, y que las diferencias registradas entre los candidatos fueron resultado del ejercicio democrático del voto ciudadano, garantizando los principios de legalidad, certeza y transparencia durante todo el proceso electoral.
Finalmente, el CNE informó que el periodo constitucional del presidente electo iniciará el 27 de enero de 2026 y concluirá el 27 de enero de 2030, además de ordenar la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial La Gaceta y la extensión de las credenciales correspondientes a las autoridades electas.
¿Quién es Nasry Juan Asfura?
Nasry Juan Asfura Zablah es un empresario y político hondureño, originario de Tegucigalpa, con una trayectoria vinculada principalmente al Partido Nacional de Honduras. Antes de llegar a la Presidencia, desarrolló su carrera en el sector privado, especialmente en el ámbito de la construcción y los servicios, lo que le permitió posicionarse como una figura con perfil administrativo y de gestión.
En el ámbito político, Asfura fue alcalde del Distrito Central —que comprende Tegucigalpa y Comayagüela— durante dos periodos consecutivos, de 2014 a 2022. Su gestión municipal se centró en proyectos de infraestructura urbana, ordenamiento vial y servicios públicos, lo que le dio proyección nacional y lo convirtió en uno de los cuadros más visibles de su partido.
Tras participar previamente en procesos internos y electorales, Nasry Asfura compitió en las Elecciones Generales de 2025 como candidato presidencial del Partido Nacional.
