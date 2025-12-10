Declara UNESCO Patrimonio Cultural al viacrucis de Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa fue inscrita oficialmente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. El anuncio se realizó este miércoles durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Nueva Delhi, India.
Este reconocimiento internacional es resultado de un esfuerzo conjunto entre la comunidad de Iztapalapa, el Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C. (COSSIAC), la Secretaría de Cultura federal —a través de la Unidad de Culturas Vivas (UCUVI) y el INAH—, así como del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa. Desde hace casi dos siglos, esta tradición ha sido una expresión de fe, identidad y organización comunitaria.
La representación tuvo su origen en 1833, tras una epidemia de cólera, como una promesa al Señor de la Cuevita. Desde 1843 se formalizó como un acto teatral con raíces en la evangelización virreinal, realizado cada Semana Santa con la participación activa de los ocho barrios originarios de Iztapalapa. A lo largo del año, la comunidad se involucra como actores, organizadores y promotores de esta manifestación cultural que hoy es reconocida a nivel mundial.
La Unesco destacó el valor cultural y social de esta práctica, subrayando su aporte a la cohesión social, la transmisión de saberes tradicionales y el ejercicio de derechos culturales. También elogió el respeto a los principios de consentimiento libre e informado de la comunidad y la calidad del material audiovisual presentado para la candidatura.
Este logro es el resultado de un camino iniciado en 2008 con el reconocimiento local de la tradición, su inclusión en el inventario nacional en 2023, y la creación de un Plan de Salvaguardia en colaboración entre comunidad y autoridades. Este plan contempla aspectos como la protección civil, seguridad, sostenibilidad y difusión de la tradición, que trasciende lo religioso y representa un ejemplo vivo del patrimonio inmaterial de México.
