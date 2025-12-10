Declara UNESCO Patrimonio Cultural al viacrucis de Iztapalapa

La representación tuvo su origen en 1833, tras una epidemia de cólera, como una promesa al Señor de la Cuevita. Desde 1843 se formalizó como un acto teatral con raíces en la evangelización virreinal, realizado cada Semana Santa con la participación activa de los ocho barrios originarios de Iztapalapa. A lo largo del año, la comunidad se involucra como actores, organizadores y promotores de esta manifestación cultural que hoy es reconocida a nivel mundial.

La Unesco destacó el valor cultural y social de esta práctica, subrayando su aporte a la cohesión social, la transmisión de saberes tradicionales y el ejercicio de derechos culturales. También elogió el respeto a los principios de consentimiento libre e informado de la comunidad y la calidad del material audiovisual presentado para la candidatura.

Este logro es el resultado de un camino iniciado en 2008 con el reconocimiento local de la tradición, su inclusión en el inventario nacional en 2023, y la creación de un Plan de Salvaguardia en colaboración entre comunidad y autoridades. Este plan contempla aspectos como la protección civil, seguridad, sostenibilidad y difusión de la tradición, que trasciende lo religioso y representa un ejemplo vivo del patrimonio inmaterial de México.

