DEA compara a García Luna con El Mayo y El Chapo

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la visión de la DEA sobre el exfuncionario de Calderón
“Hemos derribado a tres grandes capos: García Luna, El Chapo y El Mayo”, dijo la DEA, según Sheinbaum
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) coloca al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el mismo nivel que los capos del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Sheinbaum fue cuestionada por medios sobre la reciente declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada en tribunales de EU. En su respuesta, subrayó un detalle que consideró revelador:

“Lo que más me llamó la atención ayer -no sé si se dieron cuenta- es lo que dijo el director de la DEA. Dice el director: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, El Chapo; y el tercero, El Mayo’”.

Sheinbaum resaltó que esta afirmación muestra cómo las autoridades estadounidenses perciben a García Luna, quien fuera uno de los principales encargados de la seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos, al que fue secretario de Seguridad de Calderón. ¡Los pone al mismo nivel!”

En el mismo mensaje, la presidenta destacó la importancia de la cooperación binacional en el combate al crimen organizado:

“Ayer, la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos”.

Ismael “El Mayo” Zambada, quien cofundó el Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico ante autoridades estadounidenses. Su caso ha reavivado la discusión sobre el poder de los cárteles y sus presuntos vínculos con figuras del ámbito político.

