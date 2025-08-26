DEA compara a García Luna con El Mayo y El Chapo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) coloca al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el mismo nivel que los capos del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Sheinbaum fue cuestionada por medios sobre la reciente declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada en tribunales de EU. En su respuesta, subrayó un detalle que consideró revelador:
Sheinbaum resaltó que esta afirmación muestra cómo las autoridades estadounidenses perciben a García Luna, quien fuera uno de los principales encargados de la seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En el mismo mensaje, la presidenta destacó la importancia de la cooperación binacional en el combate al crimen organizado:
Ismael “El Mayo” Zambada, quien cofundó el Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico ante autoridades estadounidenses. Su caso ha reavivado la discusión sobre el poder de los cárteles y sus presuntos vínculos con figuras del ámbito político.
RPO