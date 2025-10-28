De la Fuente y embajador de EE.UU. se reúnen tras ataque cerca de costas mexicanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo este martes 28 de octubre una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en seguimiento a la preocupación expresada por el Gobierno de México respecto a recientes operativos militares estadounidenses en el Pacífico.

En el encuentro también participó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, y de acuerdo con fuentes diplomáticas, el tema central fue el ataque realizado por fuerzas estadounidenses cerca de las costas mexicanas, donde murieron 14 presuntos integrantes de grupos delictivos.

Esta reunión ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestara su inconformidad con dichos operativos. En declaraciones previas, señaló que solicitó directamente a los secretarios involucrados que el tema se aborde en una mesa bilateral:

“Yo hice el planteamiento al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, y al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, de que estos temas se vean en una mesa. Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, declaró la mandataria federal.