De insultos a patadas: detienen a mujer que atacó a policía en CDMX [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una mujer fue detenida en la alcaldía Benito Juárez tras agredir física y verbalmente a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incidente que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en la calle Altamira, colonia Miravalle, luego de que vecinos reportaran la presencia de una persona agresiva en la zona.

Al llegar, los oficiales hicieron contacto con un ciudadano, quien señaló que su expareja había intentado ingresar por la fuerza a su domicilio, y al negarle el paso, comenzó a insultarlo y golpear la puerta.

En las imágenes se observa que, mientras el uniformado solicitaba refuerzos por radio, la mujer lo insultó y lo acusó de intentar arrebatarle su teléfono celular. Posteriormente lo pateó, además de lanzar amenazas y advertencias en contra del oficial.

Testigos también captaron el momento en que la mujer impidió al policía ingresar a su patrulla y lo intimidó con expresiones agresivas. Incluso, confrontó a un ciudadano que documentaba el hecho.