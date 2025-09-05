De esto fallecen los mexicanos: las 10 principales causas de muerte en 2025, según Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el primer trimestre de 2025 se registraron en México 211 mil 894 defunciones, una disminución de mil 445 casos respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo a las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información, de carácter preliminar, proviene de certificados y actas de defunción de Oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y Agencias del Ministerio Público.

De este total, 197 mil 242 muertes ocurrieron dentro del periodo, según los registros oficiales. En cuanto a distribución por sexo, el 55.6% correspondió a hombres y el 44.3% a mujeres, y hubo 114 casos donde no se especificó.

Por grupos de edad, las personas mayores de 64 años concentraron el 59.7% de las defunciones.

Las principales causas de muerte en el país, de acuerdo con el Inegi, fueron:

Principales causas de defunción (enero-marzo 2025)