De esto fallecen los mexicanos: las 10 principales causas de muerte en 2025, según Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el primer trimestre de 2025 se registraron en México 211 mil 894 defunciones, una disminución de mil 445 casos respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo a las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La información, de carácter preliminar, proviene de certificados y actas de defunción de Oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y Agencias del Ministerio Público.
De este total, 197 mil 242 muertes ocurrieron dentro del periodo, según los registros oficiales. En cuanto a distribución por sexo, el 55.6% correspondió a hombres y el 44.3% a mujeres, y hubo 114 casos donde no se especificó.
Por grupos de edad, las personas mayores de 64 años concentraron el 59.7% de las defunciones.
Las principales causas de muerte en el país, de acuerdo con el Inegi, fueron:
Enfermedades del corazón – 51 mil 382
Diabetes mellitus – 30 mil 578
Tumores malignos – 23 mil 678
Influenza y neumonía – 11 mil 703
Enfermedades del hígado – 10 mil 097
Accidentes – 9 mil 480
Enfermedades cerebrovasculares – 9 mil 040
Agresiones (homicidios) – 7 mil 133
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 5 mil 678
Insuficiencia renal – 4 mil 748
Además, se observan diferencias importantes según el sexo. Por ejemplo, los hombres murieron más por accidentes y agresiones, mientras que las mujeres registraron más muertes por enfermedades cerebrovasculares e insuficiencia renal.
