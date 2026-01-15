De día y de noche; el nuevo rostro del Azteca rumbo a 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A meses de su reapertura y con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Azteca comienza a revelar su nueva piel. Imágenes difundidos desde el interior del inmueble confirman avances sustanciales en la cancha, las tribunas y la iluminación, en un proceso de remodelación que busca conjugar modernidad, funcionalidad y legado histórico.
Durante un recorrido por el Coloso de Santa Úrsula, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, encabezó la tercera reunión del Comité de la Ciudad de México para el Mundial 2026, integrado por autoridades federales, locales y representantes del sector privado. El objetivo: supervisar obras, afinar tiempos y fortalecer la coordinación rumbo al mayor evento deportivo del planeta.
Desde el césped aún en proceso de adaptación hasta las gradas que ya presumen nuevas butacas en tonos rojos, blancos y grises, el estadio avanza a paso firme. “La ciudad está preparada para recibir la justa mundialista”, afirmó Brugada en un mensaje grabado desde el interior del recinto, donde subrayó que el Azteca será sede inaugural por tercera ocasión en su historia.
En la cancha, las labores incluyeron la remoción total del pasto para construir nuevos vestidores y adecuar el sistema de drenaje. Hoy, el verde vuelve a dominar el rectángulo de juego, ya con un césped instalado conforme a los requisitos técnicos de la FIFA.
Las imágenes, compartidas por la cuenta Estadios de México, revelan entre un 20 y 30 por ciento de la iluminación interior ya en funcionamiento, suficiente para anticipar cómo lucirá el campo y las gradas en partidos vespertinos y nocturnos.
Las columnas exteriores y la techumbre, ahora remozadas, comienzan a brillar con tonalidades que transforman la fachada en un ícono vanguardista, sin borrar la silueta clásica que lo convirtió en templo del futbol.
El 11 de junio de 2026, el Azteca albergará el partido inaugural del Mundial, cuando México enfrente a Sudáfrica. Ese día, el Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el único estadio en la historia en inaugurar tres Copas del Mundo.
RPO