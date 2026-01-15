De día y de noche; el nuevo rostro del Azteca rumbo a 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A meses de su reapertura y con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Azteca comienza a revelar su nueva piel. Imágenes difundidos desde el interior del inmueble confirman avances sustanciales en la cancha, las tribunas y la iluminación, en un proceso de remodelación que busca conjugar modernidad, funcionalidad y legado histórico.

Durante un recorrido por el Coloso de Santa Úrsula, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, encabezó la tercera reunión del Comité de la Ciudad de México para el Mundial 2026, integrado por autoridades federales, locales y representantes del sector privado. El objetivo: supervisar obras, afinar tiempos y fortalecer la coordinación rumbo al mayor evento deportivo del planeta.