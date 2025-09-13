Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez permanecerá en Paraguay mientras avanza extradición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, permanecerá en prisión preventiva en Paraguay mientras se desarrolla un proceso de extradición de 60 días hacia México.

La resolución fue tomada por el juez penal de garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal, quien dictó la medida cautelar para que Bermúdez Requena quede recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El exfuncionario rechazó la extradición voluntaria, por lo que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay notificó a la Cancillería mexicana para que formalice la solicitud correspondiente.

La detención de Bermúdez Requena, también conocido como “Comandante H”, fue anunciada el viernes por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, quien recordó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol en su contra.