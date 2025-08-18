Dan más de 11 años de prisión a dos agresores de Ciro Gómez Leyva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi tres años del atentado que casi le cuesta la vida al periodista Ciro Gómez Leyva, un juez federal sentenció a 11 años y un mes de prisión a Antonio “N”, alias “El Dedotes”, e Israel “N”, alias “El Yeyé”, por su participación en los hechos ocurridos en diciembre de 2022 en la Ciudad de México.

La resolución fue dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Edmundo Perusquía Cabañas, tras un procedimiento abreviado acordado con la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo legal permite reducir la pena a cambio de la aceptación de culpabilidad.