Dan más de 11 años de prisión a dos agresores de Ciro Gómez Leyva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi tres años del atentado que casi le cuesta la vida al periodista Ciro Gómez Leyva, un juez federal sentenció a 11 años y un mes de prisión a Antonio “N”, alias “El Dedotes”, e Israel “N”, alias “El Yeyé”, por su participación en los hechos ocurridos en diciembre de 2022 en la Ciudad de México.
La resolución fue dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Edmundo Perusquía Cabañas, tras un procedimiento abreviado acordado con la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo legal permite reducir la pena a cambio de la aceptación de culpabilidad.
Aunque fueron condenados por el delito de asociación delictuosa en grado de tentativa agravado, el juez los eximió del pago por reparación del daño, al considerar suficiente la aceptación de culpabilidad para los fines legales.
Además de la pena de prisión y una multa de 36 mil pesos, ambos sujetos enfrentarán la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que permanezcan en reclusión, según informó el abogado defensor, David Hernández.
Durante la misma audiencia, también se tenía previsto dictar sentencia a Erick “N”, alias “El Haza”, otro de los presuntos implicados, pero su caso fue pospuesto hasta el próximo 29 de septiembre debido a un cambio de defensa.
El atentado contra Gómez Leyva ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando un motociclista abrió fuego contra su camioneta en calles de la Ciudad de México. El periodista ha señalado públicamente que el ataque buscaba silenciarlo.
En junio pasado, otros dos involucrados —Héctor Eduardo “N” y Héctor “N”, alias “El Pool” y “El Bart”— fueron sentenciados a 12 y 14 años de prisión respectivamente, también mediante juicio abreviado. Con esta nueva resolución, suman ya 11 de los 14 implicados que han admitido su responsabilidad.
