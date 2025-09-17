Dan de alta a menor herido en explosión de pipa en Iztapalapa: ISSSTE

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un paciente masculino de 15 años fue dado de alta este miércoles por el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, tras resultar herido en la explosión e incendio de una pipa de gas ocurrida en días pasados en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Así lo dio a conocer el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, a través de sus redes sociales.

“Desde el Hospital Regional ‘Gral. Ignacio Zaragoza’ del @ISSSTE_mx me informan que el paciente masculino de 15 años que permanecía hospitalizado tras la explosión en Puente de la Concordia, fue egresado por mejoría y trasladado a su domicilio por personal del mismo instituto”, escribió Batres.

Cuatro personas continúan hospitalizadas

El titular del ISSSTE informó también que, de los 32 pacientes atendidos tras el incidente, solo cuatro continúan internados y reciben atención especializada. Todos los egresados siguen con seguimiento ambulatorio hasta lograr una recuperación completa.

Dos de los pacientes se encuentran en estado grave en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”; otro más, en el Hospital General de Tláhuac, está grave pero estable; y uno adicional permanece en estado muy grave en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

El ISSSTE reiteró su compromiso de brindar atención médica sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes, priorizando el derecho a la salud con insumos suficientes y personal capacitado.

SHA