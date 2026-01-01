Dan de alta a dos pacientes y cinco permanecen hospitalizados tras incidente del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El IMSS Bienestar informó que dos pacientes fueron dados de alta médica y cinco personas permanecen hospitalizadas tras el incidente registrado recientemente en el Tren Interoceánico, recibiendo atención especializada en distintas unidades médicas del estado de Oaxaca.

De acuerdo con la institución, en las últimas horas se otorgó el alta médica a un paciente del Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz y a otro del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, luego de presentar una evolución favorable. Ambos egresaron con los medicamentos necesarios para continuar su recuperación.

Actualmente, cinco personas continúan hospitalizadas. De ellas, dos reciben atención en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz, dos más en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y una persona permanece internada en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.