Dan de alta a Astrid, niña herida en descarrilamiento del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que Astrid, una niña de nueve años de edad que resultó herida en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, fue dada de alta médica tras presentar condiciones generales estables.
La menor viajaba junto a su abuela y una de sus tías cuando ocurrió el siniestro. Posteriormente, se le detectaron coágulos en la cabeza, por lo que su estado de salud requirió atención especializada.
El caso cobró relevancia luego de que, el pasado 29 de diciembre, Estefanía Ríos de la Cruz, madre de Astrid, denunciara públicamente que su hija no fue atendida en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, Oaxaca, debido a la ausencia de un traumatólogo.
Ante la situación, la menor fue trasladada en una ambulancia aérea de la Secretaría de Marina (Semar) al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, donde finalmente recibió atención multidisciplinaria.
Durante su estancia en el CMN Siglo XXI, Astrid fue atendida por especialistas en Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Pediatría y Paidopsiquiatría, y posteriormente fue dada de alta tras evolucionar favorablemente.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre las condiciones de atención en el hospital de Oaxaca, donde inicialmente se reportó la falta de personal médico para tratar a la menor.
