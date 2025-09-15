México

Dan de alta a 30 tras explosión de pipa en Iztapalapa; mientras cifra de muertos sube a 14

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este lunes se elevó a 14 el número de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que, hasta las 10:00 horas de este lunes, 39 personas permanecen hospitalizadas y 30 han sido dadas de alta.

Reporte oficial de víctimas hasta las 10:00 horas:

  • 14 personas fallecidas

  • 39 hospitalizadas

  • 30 dadas de alta

La explosión ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba gas se accidentó en el puente de La Concordia, provocando un incendio que afectó a decenas de personas y vehículos en la zona.

Este hecho ha generado consternación nacional debido a la magnitud del incidente y al número de víctimas, en una de las zonas más densamente pobladas de la capital del país.

