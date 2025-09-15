Dan de alta a 30 tras explosión de pipa en Iztapalapa; mientras cifra de muertos sube a 14

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este lunes se elevó a 14 el número de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que, hasta las 10:00 horas de este lunes, 39 personas permanecen hospitalizadas y 30 han sido dadas de alta.

Reporte oficial de víctimas hasta las 10:00 horas:

14 personas fallecidas

39 hospitalizadas

30 dadas de alta

La explosión ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba gas se accidentó en el puente de La Concordia, provocando un incendio que afectó a decenas de personas y vehículos en la zona.

Este hecho ha generado consternación nacional debido a la magnitud del incidente y al número de víctimas, en una de las zonas más densamente pobladas de la capital del país.