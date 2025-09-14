México

¿Dónde y a qué hora ver el Grito y el Desfile Militar? Aquí la guía

¿Dónde y a qué hora ver el Grito y el Desfile Militar? Aquí la guía
capital21.cdmx.gob.mx
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de los festejos patrios, el Gobierno de México confirmó la transmisión oficial en vivo del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre, respectivamente.

Te puede interesar:
Grito y desfile sí, Mañanera no: suspenden conferencia por fiestas patrias
¿Dónde y a qué hora ver el Grito y el Desfile Militar? Aquí la guía

Ambos eventos podrán seguirse a través de las cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales y medios digitales.

📅 ¿Cuándo y dónde ver los eventos?

  • 📍 15 de septiembre — Grito de Independencia
    Hora: 11:00 p.m.
    📺 Dónde verlo: Canales oficiales del Gobierno de México (YouTube, Facebook y Twitter)

  • 📍 16 de septiembre — Desfile Cívico Militar
    Hora: 10:00 a.m.
    📺 Dónde verlo: Canales oficiales del Gobierno de México

¿Quién se presenta en el Zócalo el 15 de septiembre?

La cartelera musical para la noche del Grito en el Zócalo capitalino comenzará a las 8:00 p.m. y contará con la participación de reconocidos exponentes de la música mexicana:

  • La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

  • Alejandra Ávalos

  • Legado de Grandeza

Los conciertos forman parte de las celebraciones oficiales previas y posteriores al Grito de Independencia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional.

Ambos eventos se desarrollarán en el Zócalo de la Ciudad de México y contarán con la participación de autoridades civiles, militares y el pueblo mexicano como parte de una tradición que conmemora el inicio de la Independencia de México.

SHA

Grito de Independencia
desfile cívico militar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com