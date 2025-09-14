¿Dónde y a qué hora ver el Grito y el Desfile Militar? Aquí la guía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de los festejos patrios, el Gobierno de México confirmó la transmisión oficial en vivo del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre, respectivamente.
Ambos eventos podrán seguirse a través de las cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales y medios digitales.
📍 15 de septiembre — Grito de Independencia
⏰ Hora: 11:00 p.m.
📺 Dónde verlo: Canales oficiales del Gobierno de México (YouTube, Facebook y Twitter)
📍 16 de septiembre — Desfile Cívico Militar
⏰ Hora: 10:00 a.m.
📺 Dónde verlo: Canales oficiales del Gobierno de México
La cartelera musical para la noche del Grito en el Zócalo capitalino comenzará a las 8:00 p.m. y contará con la participación de reconocidos exponentes de la música mexicana:
La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
Alejandra Ávalos
Legado de Grandeza
Los conciertos forman parte de las celebraciones oficiales previas y posteriores al Grito de Independencia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional.
Ambos eventos se desarrollarán en el Zócalo de la Ciudad de México y contarán con la participación de autoridades civiles, militares y el pueblo mexicano como parte de una tradición que conmemora el inicio de la Independencia de México.
