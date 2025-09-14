¿Dónde y a qué hora ver el Grito y el Desfile Militar? Aquí la guía

Ambos eventos podrán seguirse a través de las cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales y medios digitales.

📅 ¿Cuándo y dónde ver los eventos?

📍 15 de septiembre — Grito de Independencia

⏰ Hora: 11:00 p.m.

📺 Dónde verlo: Canales oficiales del Gobierno de México (YouTube, Facebook y Twitter)

📍 16 de septiembre — Desfile Cívico Militar

⏰ Hora: 10:00 a.m.

📺 Dónde verlo: Canales oficiales del Gobierno de México

¿Quién se presenta en el Zócalo el 15 de septiembre?

La cartelera musical para la noche del Grito en el Zócalo capitalino comenzará a las 8:00 p.m. y contará con la participación de reconocidos exponentes de la música mexicana:

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Alejandra Ávalos

Legado de Grandeza

Los conciertos forman parte de las celebraciones oficiales previas y posteriores al Grito de Independencia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional.