¿Dónde sale más barata la canasta básica? Profeco revela precios por región

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó el monitoreo semanal de precios de la canasta básica en México, a través de la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde se pueden consultar los costos más bajos y más altos por región del país.

Este listado incluye los 24 productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acordado entre el Gobierno Federal y empresarios. El precio sugerido no debe rebasar los $910.00 pesos, calculado para una familia de cuatro personas durante una semana.

📍 Zona centro (incluye Michoacán)

La región centro-norte —en la que se ubica Michoacán junto con Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas— presentó los siguientes precios:

Más barato: Chedraui Durango, Durango: $779.61

Más caro: Bodega Aurrera Salero, Zacatecas: $918.60

🏙️ Región centro (CDMX y centro del país)

Incluye Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Más barato: Chedraui Flores Magón, Cuernavaca: $772.70

Más caro: Walmart Interlomas, Huixquilucan: $947.70

🌵 Región norte

Incluye Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Más barato: Bodega Aurrera Emiliano Carranza, Saltillo: $789.50

Más caro: Bodega Aurrera Santo Domingo, San Nicolás de los Garza: $901.00

🌴 Región sur

Comprende Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Más barato: Soriana Híper, Boca del Río, Veracruz: $773.40

Más caro: Chedraui Selecto Reforma, Oaxaca: $927.80

📊 Consulta semanal

La Profeco invita a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde es posible revisar los costos de más de 3 mil productos en supermercados y tiendas de todo el país. El monitoreo completo puede consultarse en:

👉 https://qqph.profeco.gob.mx/

SHA