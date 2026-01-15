¿Dónde sale más barata la canasta básica? Profeco revela precios por región
México

¿Dónde sale más barata la canasta básica? Profeco revela precios por región

La herramienta ‘Quién es Quién en los Precios’ permite comparar supermercados y ahorrar en la canasta básica
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó el monitoreo semanal de precios de la canasta básica en México, a través de la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde se pueden consultar los costos más bajos y más altos por región del país.

Este listado incluye los 24 productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acordado entre el Gobierno Federal y empresarios. El precio sugerido no debe rebasar los $910.00 pesos, calculado para una familia de cuatro personas durante una semana.

📍 Zona centro (incluye Michoacán)

La región centro-norte —en la que se ubica Michoacán junto con Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas— presentó los siguientes precios:

  • Más barato: Chedraui Durango, Durango: $779.61

  • Más caro: Bodega Aurrera Salero, Zacatecas: $918.60

🏙️ Región centro (CDMX y centro del país)

Incluye Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

  • Más barato: Chedraui Flores Magón, Cuernavaca: $772.70

  • Más caro: Walmart Interlomas, Huixquilucan: $947.70

🌵 Región norte

Incluye Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

  • Más barato: Bodega Aurrera Emiliano Carranza, Saltillo: $789.50

  • Más caro: Bodega Aurrera Santo Domingo, San Nicolás de los Garza: $901.00

🌴 Región sur

Comprende Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

  • Más barato: Soriana Híper, Boca del Río, Veracruz: $773.40

  • Más caro: Chedraui Selecto Reforma, Oaxaca: $927.80

📊 Consulta semanal
La Profeco invita a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde es posible revisar los costos de más de 3 mil productos en supermercados y tiendas de todo el país. El monitoreo completo puede consultarse en:
👉 https://qqph.profeco.gob.mx/

