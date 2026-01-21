¿Dónde está más barato el huevo? Estos son los precios según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huevo, uno de los alimentos más completos y versátiles de la dieta mexicana, es también esencial en la economía de los hogares. Rico en proteínas, bajo en calorías y con múltiples beneficios nutricionales, su uso va desde el desayuno hasta la repostería. Por ello, conocer su precio es vital para muchas familias.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios mínimos, máximos y promedios del huevo blanco y rojo, tanto en paquete como a granel, en todo el país. La información se obtuvo tras un levantamiento realizado del 12 al 19 de enero de 2026.
A continuación, te compartimos un resumen de los precios detectados por Profeco:
Más barato: $30.00 (Chedraui, Coyoacán, CDMX, marca San Juan)
Más caro: $54.90 (Soriana, Tijuana, marca Bachoco)
Precio promedio: $42.00
Más barato: $39.10 (Soriana, Coyoacán, CDMX, marca Bachoco)
Más caro: $69.90 (Soriana, Culiacán, Hermosillo, La Paz y Tijuana, marca Precíssimo)
Precio promedio: $55.04
Precio mínimo: $41.00 pesos
Marca: Aurrera
Punto de venta: Bodega Aurrera en Morelia, Michoacán (junto con otras ciudades)
Más barato: $82.00 (Bodega Aurrera, CDMX y Edomex, marca El Calvario)
Más caro: $98.89 (Sumesa, CDMX y City Market, Puebla, marca Tehuacán)
Precio promedio: $88.88
Más barato: $40.90 (Soriana Híper, Iztapalapa, marca Bachoco)
Más caro: $59.90 (Soriana Híper, CDMX, marca Bachoco)
Precio promedio: $53.07
Más barato: $59.00 (Bodega Aurrera, Nezahualcóyotl, marca Bachoco)
Más caro: $79.90 (Soriana Híper, Miguel Hidalgo, marca Bachoco)
Precio promedio: $72.06
Más barato: $30.00 (Central de Abasto, CDMX)
Más caro: $55.00 (Central de Abasto, La Paz, BCS)
Precio promedio: $39.00
SHA