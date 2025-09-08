¿Dónde está más barata la gasolina? Profeco revela precios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular fue de 23.58 pesos por litro al corte del 5 de septiembre.

Durante el periodo del 25 al 31 de agosto, la dependencia identificó que el precio más bajo se registró en la gasolinera M Y G, de grupo Pemex, en Tampico, Tamaulipas, donde el litro se vendió en 23.19 pesos.

Por el contrario, el precio más alto fue de 24.99 pesos por litro, reportado en la estación Petromax, de Petro Seven, en Saltillo, Coahuila.

Profeco destacó que continuará con el monitoreo semanal para garantizar precios justos en todo el país y exhortó a los consumidores a denunciar abusos a través de los canales oficiales.