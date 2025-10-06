¿Dónde está la gasolina más barata? Profeco revela precios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El precio promedio nacional del litro de gasolina regular fue de $23.60 pesos el pasado 3 de octubre, de acuerdo con información proporcionada por Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la semana del 22 al 28 de septiembre, el precio más justo identificado por la Profeco fue de $23.21 pesos por litro, en la estación Rayo Gas, de grupo Pemex, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

Por otro lado, el precio más alto registrado fue de $24.99 pesos por litro, en una estación de Servicios Gasolineros de México, operada por Oxxo Gas, en Silao de la Victoria, estado de Guanajuato.

Estas cifras fueron dadas a conocer como parte del monitoreo semanal de precios que realiza la Profeco a través del programa “Quién es Quién en los Precios de los Combustibles”.

SHA