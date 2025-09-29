¿Dónde cuesta más y menos la gasolina en México? Profeco responde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al presentar el informe semanal del programa “Quién es Quién en los Precios de los Combustibles”, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, dio a conocer que, al 26 de septiembre, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular fue de $23.60 pesos.

Durante la semana del 15 al 21 de septiembre, la estación con el precio más bajo reportado fue Combustibles Murpa, del grupo Progas, ubicada en Gómez Palacio, Durango, con un costo de $23.14 pesos por litro.

En contraste, el precio más alto se registró en Súper Servicio Yukon, de Oxxo Gas, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el litro de gasolina regular se vendió a $24.99 pesos.