¿Dónde comprar más barato? Canasta básica cuesta desde $768.90

El monitoreo del PACIC revela diferencias de más de $160 entre cadenas comerciales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que, durante la semana del 5 al 9 de enero de 2026, los precios del paquete de productos de la canasta básica variaron considerablemente en distintos estados del país, superando incluso el límite recomendado por el gobierno federal de $910.00 pesos.

Profeco recordó la importancia de consultar estos precios antes de cargar gasolina para evitar abusos, sobre todo en contextos de movilidad constante y presión inflacionaria.

🥚 Monitoreo especial: Huevo blanco con 18 piezas

Además del combustible, Iván Escalante presentó el monitoreo nacional del precio del huevo blanco, uno de los productos esenciales en la dieta mexicana.

  • Precio promedio nacional: $55.32 pesos

  • Disminución mensual: 4.11% (noviembre-diciembre 2025), según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INEGI)

📊 Precios por cadena comercial:

  • Más altos:

    • H-E-B: $64.94 pesos

    • Aprecio: $64.40 pesos

  • Más bajos:

    • S-Mart: $50.74 pesos

    • Chedraui: $50.77 pesos

“Por eso es importante que las personas consulten esta información para que compren a precios justos”, subrayó Escalante.

🧺 Canasta básica: ¿Dónde comprar más barato?

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), Profeco informó que su precio no debe superar los $910.00 pesos.

🛒 Comparativo nacional (del 5 al 9 de enero de 2026):

  • Más barato:

    • Chedraui Río Nilo, en Tonalá, Jalisco – $768.90 pesos

  • Más caro:

    • Soriana Híper Poliforum, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – $932.40 pesos

El monitoreo semanal incluye productos esenciales como tortillas, leche, frijol, arroz, huevo, pan, verduras y aceites.

🔍 Consulta ciudadana:

Profeco exhortó a las y los consumidores a revisar constantemente el portal https://qqph.profeco.gob.mx, donde se actualiza de forma continua la información de precios por región, proveedor y establecimiento.

