¿Dónde comprar más barato? Canasta básica cuesta desde $768.90

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que, durante la semana del 5 al 9 de enero de 2026, los precios del paquete de productos de la canasta básica variaron considerablemente en distintos estados del país, superando incluso el límite recomendado por el gobierno federal de $910.00 pesos.

Profeco recordó la importancia de consultar estos precios antes de cargar gasolina para evitar abusos, sobre todo en contextos de movilidad constante y presión inflacionaria.

🥚 Monitoreo especial: Huevo blanco con 18 piezas

Además del combustible, Iván Escalante presentó el monitoreo nacional del precio del huevo blanco, uno de los productos esenciales en la dieta mexicana.

Precio promedio nacional: $55.32 pesos

Disminución mensual: 4.11% (noviembre-diciembre 2025), según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INEGI)

📊 Precios por cadena comercial:

Más altos: H-E-B: $64.94 pesos Aprecio: $64.40 pesos

Más bajos: S-Mart: $50.74 pesos Chedraui: $50.77 pesos



“Por eso es importante que las personas consulten esta información para que compren a precios justos”, subrayó Escalante.

🧺 Canasta básica: ¿Dónde comprar más barato?

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), Profeco informó que su precio no debe superar los $910.00 pesos.

🛒 Comparativo nacional (del 5 al 9 de enero de 2026):

Más barato: Chedraui Río Nilo, en Tonalá, Jalisco – $768.90 pesos

Más caro: Soriana Híper Poliforum, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – $932.40 pesos



El monitoreo semanal incluye productos esenciales como tortillas, leche, frijol, arroz, huevo, pan, verduras y aceites.

🔍 Consulta ciudadana:

Profeco exhortó a las y los consumidores a revisar constantemente el portal https://qqph.profeco.gob.mx, donde se actualiza de forma continua la información de precios por región, proveedor y establecimiento.

SHA