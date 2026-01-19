¿Dónde comprar más barato? Canasta básica cuesta desde $768.90

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que, durante la semana del 5 al 9 de enero de 2026, los precios del paquete de productos de la canasta básica variaron considerablemente en distintos estados del país, superando incluso el límite recomendado por el gobierno federal de $910.00 pesos.
Profeco recordó la importancia de consultar estos precios antes de cargar gasolina para evitar abusos, sobre todo en contextos de movilidad constante y presión inflacionaria.
Además del combustible, Iván Escalante presentó el monitoreo nacional del precio del huevo blanco, uno de los productos esenciales en la dieta mexicana.
Precio promedio nacional: $55.32 pesos
Disminución mensual: 4.11% (noviembre-diciembre 2025), según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INEGI)
Más altos:
H-E-B: $64.94 pesos
Aprecio: $64.40 pesos
Más bajos:
S-Mart: $50.74 pesos
Chedraui: $50.77 pesos
“Por eso es importante que las personas consulten esta información para que compren a precios justos”, subrayó Escalante.
Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), Profeco informó que su precio no debe superar los $910.00 pesos.
Más barato:
Chedraui Río Nilo, en Tonalá, Jalisco – $768.90 pesos
Más caro:
Soriana Híper Poliforum, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – $932.40 pesos
El monitoreo semanal incluye productos esenciales como tortillas, leche, frijol, arroz, huevo, pan, verduras y aceites.
Profeco exhortó a las y los consumidores a revisar constantemente el portal https://qqph.profeco.gob.mx, donde se actualiza de forma continua la información de precios por región, proveedor y establecimiento.
