Dólar se aprecia sobre el peso mexicano y roza los $18

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El peso mexicano registró una ligera depreciación este jueves 15 de enero, luego de varias jornadas consecutivas de ganancias frente al dólar estadounidense.

De acuerdo a datos de medios nacionales, el tipo de cambio se ubicó en 17.82 pesos por dólar, lo que representa una caída del 0.16 por ciento para la moneda nacional.

Este ajuste se da en un contexto de fortalecimiento general del dólar a nivel internacional.

Uno de los factores que impulsó al billete verde fueron declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que no tiene intención de remover a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, pese a que la institución enfrenta una investigación del Departamento de Justicia por presuntas irregularidades en la renovación de su sede.

RYE-