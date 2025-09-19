Día para honrar a Frida, símbolo de esperanza en los sismos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Frida, la perrita rescatista de la Secretaría de Marina (SEMAR), no solo se convirtió en un ícono de valentía tras los sismos de septiembre de 2017, sino que, con el paso del tiempo, se elevó al estatus de símbolo nacional de esperanza y resiliencia.

Con su característico equipo de protección —goggles, botitas y chaleco—, Frida se volvió viral mientras buscaba entre los escombros señales de vida. Detrás de esa imagen tierna, estaba una verdadera profesional: una labrador hembra de la Unidad Canina de la SEMAR, entrenada para misiones de alto riesgo.

A lo largo de su carrera, Frida participó en más de 50 operaciones de rescate, localizando a 12 personas con vida y recuperando 43 cuerpos. Su labor trascendió fronteras, colaborando en desastres naturales como el terremoto en Haití en 2010 y un deslave en Ecuador en 2017. Frida era más que una rescatista: era símbolo del esfuerzo colectivo de una nación para sobreponerse a la tragedia.