Día para honrar a Frida, símbolo de esperanza en los sismos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Frida, la perrita rescatista de la Secretaría de Marina (SEMAR), no solo se convirtió en un ícono de valentía tras los sismos de septiembre de 2017, sino que, con el paso del tiempo, se elevó al estatus de símbolo nacional de esperanza y resiliencia.
Con su característico equipo de protección —goggles, botitas y chaleco—, Frida se volvió viral mientras buscaba entre los escombros señales de vida. Detrás de esa imagen tierna, estaba una verdadera profesional: una labrador hembra de la Unidad Canina de la SEMAR, entrenada para misiones de alto riesgo.
A lo largo de su carrera, Frida participó en más de 50 operaciones de rescate, localizando a 12 personas con vida y recuperando 43 cuerpos. Su labor trascendió fronteras, colaborando en desastres naturales como el terremoto en Haití en 2010 y un deslave en Ecuador en 2017. Frida era más que una rescatista: era símbolo del esfuerzo colectivo de una nación para sobreponerse a la tragedia.
Frida falleció en noviembre de 2022 debido a padecimientos propios de la edad. Su muerte fue motivo de luto nacional. Millones de mexicanos despidieron a la heroína de cuatro patas con mensajes, ilustraciones y homenajes que circularon en redes sociales y medios de comunicación.
La SEMAR ha sido enfática en subrayar que la figura de Frida no busca ser utilizada con fines comerciales. “Su legado representa la unión, la empatía y la capacidad del pueblo mexicano para sobreponerse a la adversidad”, expresaron en su momento.
Hoy, su historia sigue inspirando. Su memoria vive en cada misión de rescate, en cada historia contada, y en cada mexicano que supo que la esperanza podía tener cuatro patas.
