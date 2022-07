Día Mundial del Perro: prevalece la falta de responsabilidad en su cuidado

En ocasiones, los gobiernos ofrecen esterilizaciones gratuitas para los animales domésticos, con la intención de contribuir para evitar la sobrepoblación de los perritos. Hay familias que se esperan a que las hembras tengan una camada, regalan a los cachorros pero no se sabe cómo terminan esos perritos, la mayoría de ellos abandonados porque no cumplieron con las expectativas de la persona que los acepta, expectativas como tamaño, comportamiento, raza, etc.

De igual manera, entre asociaciones civiles, gobiernos y población en general, se pueden armar campañas de esterilización de perritos de la calle, para evitar que se reproduzcan y se repita los ciclos de sufrimiento que algunos padecen.

