Cuidado: Profepa no realiza inspecciones en vacaciones, advierte sobre fraudes

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alertó a la ciudadanía sobre la presencia de personas que se hacen pasar por inspectores ambientales durante el periodo vacacional para extorsionar a propietarios de predios, especialmente en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche.
La institución recordó que, del 18 al 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, no se realizan inspecciones ordinarias, debido a que son días oficialmente inhábiles en la administración pública federal, conforme al calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Cualquier persona que se presente como inspector, solicite dinero o coloque sellos de clausura durante estas fechas está actuando de forma ilegal y podría estar incurriendo en el delito de usurpación de funciones.
La advertencia surge luego de que el pasado 22 de diciembre, Profepa recibiera una denuncia ciudadana desde Ciudad del Carmen, donde personas ajenas al organismo acudieron a un predio, se identificaron falsamente como inspectores y exigieron dinero bajo amenaza de colocar sellos de clausura.
Al no recibir el pago, los falsos inspectores colocaron un sello apócrifo con logotipos de Medio Ambiente y la Profepa, incluyendo leyendas y un número de folio escrito a mano, sin validez legal.
La oficina estatal de Profepa en Campeche confirmó que no ha comisionado a ningún inspector durante el periodo vacacional, por lo que se presentará una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables.
La Profepa informó que dará aviso a la Guardia Nacional y a la Policía Municipal de Carmen, a través de la Mesa de la Paz, para reforzar la vigilancia en la zona e investigar otros posibles casos de fraude.
La Procuraduría exhortó a las y los ciudadanos a no entregar dinero ni permitir el acceso a sus terrenos a personas que se ostenten como inspectores en este periodo, y recomendó denunciar inmediatamente ante las autoridades cualquier intento de extorsión.
Aunque las inspecciones ordinarias están suspendidas, la Profepa aclaró que puede realizar visitas extraordinarias en casos urgentes o de riesgo ambiental, y mantiene operativos de vigilancia en todo el país para detectar delitos ambientales.
BCT