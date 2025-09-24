¡Cuidado! No break de Steren podría sobrecalentarse y causar quemaduras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la empresa Electrónica Steren alertaron sobre el posible sobrecalentamiento de 20 mil unidades del dispositivo no break Mini UPS modelo NB-050, el cual podría representar un riesgo para las personas usuarias.

¿Qué modelo está involucrado?

El aviso aplica para el modelo NB-050, Mini UPS para módem 5000 mAhX2, marca Steren, específicamente en los lotes del PO 48883 al PO 50275, vendidos después de septiembre de 2024.

¿Cuál es el riesgo?

Durante su uso, el equipo podría sobrecalentarse en exceso, ocasionando daños al propio dispositivo, a otros aparatos conectados e incluso provocar quemaduras por contacto directo.

Hasta el pasado 8 de agosto, Steren informó que no se han registrado lesiones ni daños personales derivados del funcionamiento del equipo.

¿Qué hacer si tengo uno?

La empresa ofrece dos alternativas:

Cambio físico del equipo, sin necesidad de comprobante de compra.

Reembolso total, siempre que se presente el comprobante de compra al devolver el equipo en una tienda física.

Además, cualquier consumidor puede acudir a una tienda Steren para recibir ayuda en la identificación del modelo afectado.

¿Dónde me informo?

Steren ha activado diversos canales de atención:

Sitio web: https://www.steren.com.mx/recall-nb-050

Teléfono: 55 1516 6000

WhatsApp: 55 9107 8080

Correo electrónico: info@steren.com.mx

También se difundirá por su programa de lealtad y Steren Card.

Profeco también da seguimiento

La Profeco estará atenta al cumplimiento del llamado por parte de la empresa, así como a cualquier duda o queja de los consumidores a través de:

Teléfono del Consumidor : 55 5568 8722 y 800 468 8722

Redes sociales : X: @AtencionProfeco / @Profeco Facebook: ProfecoOficial



