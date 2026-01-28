¡Cuidado! Más de mil motos Polaris 2025 presentan fallas de fábrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de mil motocicletas de la marca Polaris, modelos 2025, están siendo llamadas a revisión en México debido a fallas que podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En total, se trata de 1,313 unidades afectadas. De estas, 530 corresponden a los modelos Scout y Scout Sixty 2025, los cuales podrían mostrar una indicación incorrecta de la marcha “Neutral”, provocando movimientos involuntarios que aumentan el riesgo de choques o lesiones.

También hay riesgo en sistema de frenos y motor

Por otra parte, 783 unidades del modelo Scout 1250 presentan posibles fallas en el Módulo de Control de Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM). Estas fallas también podrían comprometer la seguridad de las personas.

Como medida preventiva, Polaris Sales México cubrirá sin costo la mano de obra y actualización de software necesarios para corregir los problemas detectados.

¿Qué hacer si tienes una Polaris 2025?

La empresa ya comenzó a contactar a sus clientes mediante correo electrónico y cartas físicas. Además, habilitó los siguientes canales para consultar si tu motocicleta está involucrada: