¡Cuidado! Más de 500 secadoras en México presentan riesgo de incendio; reparación será gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Alliance Laundry Systems LLC emitieron un llamado a revisión para 556 secadoras de ropa comerciales que podrían presentar riesgo de incendio. El aviso aplica a equipos de las marcas Huebsch (doble tambor), Speed Queen (uno y doble tambor) y Unimac (uno y doble tambor).

De acuerdo con el comunicado del 9 de septiembre de 2025, uno o más tornillos ubicados entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida pueden aflojarse o desprenderse durante el uso, lo que ocasionaría fuga de gas, quemado de cableado y un evento de combustión.

¿Cómo identificar si tu equipo está en la campaña?

Los indicativos del número de modelo que entran en revisión son:

1.er dígito: S , H o U

3.º a 5.º dígitos: 030 , 035 , 045 o 055

6.º dígito: N , L , R o D

13.º dígito: 6

Medida correctiva