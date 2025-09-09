¡Cuidado! Más de 500 secadoras en México presentan riesgo de incendio; reparación será gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Alliance Laundry Systems LLC emitieron un llamado a revisión para 556 secadoras de ropa comerciales que podrían presentar riesgo de incendio. El aviso aplica a equipos de las marcas Huebsch (doble tambor), Speed Queen (uno y doble tambor) y Unimac (uno y doble tambor).
De acuerdo con el comunicado del 9 de septiembre de 2025, uno o más tornillos ubicados entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida pueden aflojarse o desprenderse durante el uso, lo que ocasionaría fuga de gas, quemado de cableado y un evento de combustión.
Los indicativos del número de modelo que entran en revisión son:
1.er dígito: S, H o U
3.º a 5.º dígitos: 030, 035, 045 o 055
6.º dígito: N, L, R o D
13.º dígito: 6
Reparación sin costo y a domicilio para las y los consumidores afectados.
Para solicitarla, enviar correo a inquiries@alliancels.com con los datos del producto; Alliance Laundry Systems programará la visita técnica.
La campaña inició en abril de 2025 y es de vigencia indefinida.
Hasta el 6 de junio de 2025 no hay reportes de daños o lesiones en México por esta falla.
Sitios de consulta: alliancelaundry.com | speedqueencommercial.com/en-us/ | huebsch.com | unimac.com
La Profeco señaló que vigilará el cumplimiento del llamado y recordó sus canales de atención: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, X: @AtencionProfeco / @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.
