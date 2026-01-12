¡Cuidado! Más de 5 mil BMW podrían incendiarse, aunque estén apagados

BMW cambiará el motor de arranque gratis. Puedes agendar la revisión en:

📞 800 00 269 00

🌐 bmw.com.mx/recall

📧 atencionbmw@bmw.com.mx

También te contactarán por correo, llamada o desde el coche si tu vehículo está en la lista.

La campaña se lanzó desde noviembre de 2025 y estará vigente por tiempo indefinido.

¿Y Profeco qué dice?

Profeco está vigilando que BMW cumpla con los cambios. Si tienes problemas, denuncia al:

📞 55 5568 8722 o 800 468 8722

📱 Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco

📘 Facebook: ProfecoOficial

