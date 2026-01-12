México

¡Cuidado! Más de 5 mil BMW podrían incendiarse, aunque estén apagados

Recomiendan estacionar los vehículos al aire libre hasta que sean revisados
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta importante: más de 5 mil autos BMW en México deben pasar a revisión, ¡porque podrían incendiarse incluso estando estacionados!

¿Qué modelos están en riesgo?

Si tu coche es alguno de estos modelos y es del año 2019, 2020 o 2021, ve directo a revisión:

  • BMW 220i Coupé

  • 320i, 330i

  • 520i, 530i y 530i Sedán

  • X3 sDrive20i y X3 xDrive30i

  • X4 xDrive20i y X4 xDrive30i

  • Z4 sDrive20i

¿Cuál es el problema?

BMW detectó que podría entrar agua al motor de arranque, lo que causaría corrosión, fallas al encender e incluso incendios por cortocircuito.
Por eso, recomiendan NO estacionar el auto en lugares cerrados o cerca de edificios.

¿Qué debes hacer?

BMW cambiará el motor de arranque gratis. Puedes agendar la revisión en:
📞 800 00 269 00
🌐 bmw.com.mx/recall
📧 atencionbmw@bmw.com.mx

También te contactarán por correo, llamada o desde el coche si tu vehículo está en la lista.

La campaña se lanzó desde noviembre de 2025 y estará vigente por tiempo indefinido.

¿Y Profeco qué dice?

Profeco está vigilando que BMW cumpla con los cambios. Si tienes problemas, denuncia al:
📞 55 5568 8722 o 800 468 8722
📱 Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco
📘 Facebook: ProfecoOficial

