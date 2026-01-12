¡Cuidado! Más de 5 mil BMW podrían incendiarse, aunque estén apagados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta importante: más de 5 mil autos BMW en México deben pasar a revisión, ¡porque podrían incendiarse incluso estando estacionados!
Si tu coche es alguno de estos modelos y es del año 2019, 2020 o 2021, ve directo a revisión:
BMW 220i Coupé
320i, 330i
520i, 530i y 530i Sedán
X3 sDrive20i y X3 xDrive30i
X4 xDrive20i y X4 xDrive30i
Z4 sDrive20i
BMW detectó que podría entrar agua al motor de arranque, lo que causaría corrosión, fallas al encender e incluso incendios por cortocircuito.
Por eso, recomiendan NO estacionar el auto en lugares cerrados o cerca de edificios.
BMW cambiará el motor de arranque gratis. Puedes agendar la revisión en:
📞 800 00 269 00
🌐 bmw.com.mx/recall
📧 atencionbmw@bmw.com.mx
También te contactarán por correo, llamada o desde el coche si tu vehículo está en la lista.
La campaña se lanzó desde noviembre de 2025 y estará vigente por tiempo indefinido.
Profeco está vigilando que BMW cumpla con los cambios. Si tienes problemas, denuncia al:
📞 55 5568 8722 o 800 468 8722
📱 Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco
📘 Facebook: ProfecoOficial
SHA