¡Cuidado! Estas casas de empeño fueron suspendidas por no cumplir con la ley

Durante operativo nacional, Profeco encontró contratos irregulares y falta de registro en cinco negocios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la famosa cuesta de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) salió a verificar casas de empeño en todo el país como parte del operativo “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026”. ¿El resultado? 🧐 Cinco negocios fueron suspendidos por no cumplir con las reglas.

🚫 ¿Por qué los suspendieron?

Del 15 al 28 de enero, Profeco visitó:

  • 🔍 687 casas de empeño

  • 🔍 99 verificaciones

  • 🛍️ 14 comercios adicionales

Y colocó sellos de suspensión en estos lugares:

📍 Prestamil (Grupo Emnamex) – Chiapas
No mostró su contrato vigente.

📍 Deseas Dinero (Grupo Financiero Leocec) – Guanajuato
No tenía el registro físico como casa de empeño.

📍 Fácil Empeños (2 sucursales) – CDMX
Usaban contratos distintos a los autorizados.

📍 Multicompany Business Center – CDMX
Utilizaba un contrato no registrado ante Profeco.

🧾 ¿Qué está haciendo Profeco?

  • Reparte decálogos de derechos del consumidor

  • Da asesorías en zonas con mucha gente

  • Vigila que todo esté en orden con los contratos

⚠️ Antes de empeñar…

✔️ Asegúrate de que la casa esté registrada en el Registro Público de Casas de Empeño
📞 Denuncia irregularidades al Teléfono del Consumidor:
55 5568 8722 o 800 468 8722
📲 También en redes: @Profeco / @AtencionProfeco

🧠 ¿Por qué importa?

En tiempos difíciles como enero, muchos acuden a casas de empeño. Que estén bien reguladas protege tu dinero y tus pertenencias.

