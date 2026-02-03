¡Cuidado! Estas casas de empeño fueron suspendidas por no cumplir con la ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la famosa cuesta de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) salió a verificar casas de empeño en todo el país como parte del operativo “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026”. ¿El resultado? 🧐 Cinco negocios fueron suspendidos por no cumplir con las reglas.

🚫 ¿Por qué los suspendieron?

Del 15 al 28 de enero, Profeco visitó:

🔍 687 casas de empeño

🔍 99 verificaciones

🛍️ 14 comercios adicionales

Y colocó sellos de suspensión en estos lugares:

📍 Prestamil (Grupo Emnamex) – Chiapas

No mostró su contrato vigente.

📍 Deseas Dinero (Grupo Financiero Leocec) – Guanajuato

No tenía el registro físico como casa de empeño.

📍 Fácil Empeños (2 sucursales) – CDMX

Usaban contratos distintos a los autorizados.

📍 Multicompany Business Center – CDMX

Utilizaba un contrato no registrado ante Profeco.

🧾 ¿Qué está haciendo Profeco?