¡Cuidado! Estas casas de empeño fueron suspendidas por no cumplir con la ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la famosa cuesta de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) salió a verificar casas de empeño en todo el país como parte del operativo “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026”. ¿El resultado? 🧐 Cinco negocios fueron suspendidos por no cumplir con las reglas.
Del 15 al 28 de enero, Profeco visitó:
🔍 687 casas de empeño
🔍 99 verificaciones
🛍️ 14 comercios adicionales
Y colocó sellos de suspensión en estos lugares:
📍 Prestamil (Grupo Emnamex) – Chiapas
No mostró su contrato vigente.
📍 Deseas Dinero (Grupo Financiero Leocec) – Guanajuato
No tenía el registro físico como casa de empeño.
📍 Fácil Empeños (2 sucursales) – CDMX
Usaban contratos distintos a los autorizados.
📍 Multicompany Business Center – CDMX
Utilizaba un contrato no registrado ante Profeco.
Reparte decálogos de derechos del consumidor
Da asesorías en zonas con mucha gente
Vigila que todo esté en orden con los contratos
✔️ Asegúrate de que la casa esté registrada en el Registro Público de Casas de Empeño
📞 Denuncia irregularidades al Teléfono del Consumidor:
55 5568 8722 o 800 468 8722
📲 También en redes: @Profeco / @AtencionProfeco
En tiempos difíciles como enero, muchos acuden a casas de empeño. Que estén bien reguladas protege tu dinero y tus pertenencias.
SHA